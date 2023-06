EM-Quali-Spiele: Drei Salzburger haben eine Schlüsselrolle im österreichischen Nationalteam

In den wichtigen EM-Quali-Spielen gegen Belgien und Schweden setzt Österreichs Teamchef Ralf Rangnick auf ein Salzburg-Trio.

Der Fokus im österreichischen Nationalteam liegt oft auf den beiden internationalen Stars David Alaba und Marko Arnautovic. Dieses Duo spielt unter Teamchef Ralf Rangnick auch zu Recht eine zentrale Rolle und erfüllte in den vergangenen Jahren oft die Erwartungen. Am Samstag beim Gruppenfavoriten Belgien und drei Tage später in Wien gegen Schweden wird es aber auch Topleistungen von der restlichen Mannschaft brauchen, um wichtige Punkte für die EM-Qualifikation holen zu können. Eine zentrale Rolle wird drei Salzburgern zukommen. Goalie Alexander ...