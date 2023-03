EM-Qualifikation: Österreich siegt gegen Aserbaidschan mit 4:1 (2:0)

Dass Leeds-Legionär Maximilian Wöber nach nur 33 Minuten wegen Oberschenkelproblemen durch Stefan Posch ersetzt werden musste, brachte Österreich auch nicht aus dem Konzept. Aserbaidschan, das dem Rangnick-Team vor allem körperlich klar unterlegen war, kam vor der Pause nur zu einer Torchance. ÖFB-Tormann Heinz Lindner besserte einen Patzer von Abwehrchef Gernot Trauner, der in seiner oberösterreichischen Heimat nicht seinen besten Tag erwischte, aber bravourös aus.

Österreich gab sich mit dem Zwei-Tore-Vorsprung aber nicht zufrieden und legte in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit sehenswert nach. Sabitzer zimmerte einen Freistoß aus rund 18 Metern über die Mauer ins Kreuzeck und krönte seine überragende Leistung damit mit einem Traumtor (50.).

In der Folge gingen Gregoritsch und Co. mit der Chancenverwertung aber fahrlässig um und wurden von den eigentlich harmlosen Gästen bestraft. Kapitän Emin Mahmudov erzielte aus dem Nichts den Ehrentreffer für die Gäste. Der Schlusspunkt war aber dem ÖFB-Team vorbehalten. Nach einer Sabitzer-Ecke war Christoph Baumgartner per Kopf zur Stelle und fixierte den hochverdienten 4:1-Heimsieg.

Den Österreichern gelang zudem zum ersten Mal seit 2016 ein siegreicher Start in eine Qualifikation für ein WM- oder EM-Turnier. Im ersten Länderspiel eines Kalenderjahres war man erstmals seit 2020 erfolgreich. Die Bilanz von Rangnick als ÖFB-Teamchef ist mit je vier Siegen und Niederlagen sowie einem Remis nun ausgeglichen. Sein Team kann sie bereits am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) erneut in Linz gegen Estland ins Positive drehen.

