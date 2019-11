Engländer Michael Oliver leitet Österreich - Nordmazedonien

Der Engländer Michael Oliver leitet am Samstag im Wiener Happel-Stadion das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Nordmazedonien. Der 34-Jährige pfiff im August 2018 Rapids 1:2-Niederlage in Bukarest bei FCSB, das den Aufstieg der Hütteldorfer in die Europa-League-Gruppenphase bedeutete.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Michael Oliver ist einer von Englands Top-Referees