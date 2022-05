Erste Elf von Ralf Rangnick: So könnte sie aussehen

Am Freitag feiert der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in Kroatien sein Debüt. Seine erste Aufstellung wird mit Spannung erwartet, die SN haben eine mögliche Elf zusammengestellt.

Seit Sonntag bereitet sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf auf die vier Nations-League-Spiele gegen Kroatien, Dänemark (heim und auswärts) und Frankreich vor. Bereits in den ersten Einheiten war zu erkennen, dass Neo-Teamchef Ralf Rangnick vom ÖFB-Team einen offensiven Pressingfußball sehen will. Es ist davon auszugehen, dass der Deutsche, der von der Qualität seines Kaders überzeugt ist, bei seinem Debüt in Kroatien (Freitag, 20.45 Uhr) vor allem auf Spieler setzt, die den aktiven Spielstil bereits von den Red- Bull-Teams kennen. ...