Erstes Corona-Länderspiel: Teamchef Foda ist beim Comeback gefordert

Zahlreiche Stammspieler haben abgesagt, dazu erschwert Covid-19 die Vorbereitung: Dem ÖFB-Teamchef stehen gegen Norwegen und Rumänien schwierige Spiele in der Nations League bevor.

Die längste Länderspielpause seit 1945 geht zu Ende: Österreichs Fußball-Nationalteam trifft nach am Montag nach 286 Tagen Pause in Pörtschach wieder zusammen. Der Auftakt in der Nations League gegen Norwegen (am Freitag in Oslo) und gegen Rumänien (kommenden Montag in Klagenfurt) steht an. Bei der Rückkehr nach der Corona-Auszeit stellen sich viele Fragen.



Wie war das genau beim bislang letzten Spiel?

Darüber würden Österreichs Kicker und Teamchef Franco Foda lieber den Mantel des Schweigens breiten: Nach ...