Erstes ÖFB-Training mit zehn Spielern

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist am Montagabend in die Vorbereitung auf die letzten EM-Qualifikationsspiele gestartet. Teamchef Franco Foda begrüßte beim ersten Training vor den Partien am Samstag in Wien gegen Nordmazedonien und am darauffolgenden Dienstag in Riga gegen Lettland zehn Spieler auf dem Platz in Bad Tatzmannsdorf.

SN/APA/HANS PUNZ Die ÖFB-Kicker trainieren natürlich auch bei frostigen Temperaturen