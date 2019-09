Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Montag bei 15 Grad und Regen die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland und Polen aufgenommen. Teamchef Franco Foda hatte im ersten Mannschaftstraining in Saalfelden 20 Spieler zur Verfügung. Martin Hinteregger und Rückkehrer Lukas Hinterseer, beide am Sonntag noch im Liga-Einsatz, sowie Karim Onisiwo standen noch nicht auf dem Platz.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kunststückerln im Regen