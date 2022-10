EURO-Qualifikation: Österreich trifft auf Belgien und Schweden

Schwer, aber machbar: Österreichs Fußballnationalteam trifft in der Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland auf Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Frankfurt.

Belgien ist als Nummer zwei der FIFA-Weltrangliste derzeit als bestes europäisches Team eingestuft, obwohl die "goldene Generation" um Kevin de Bruyne seit Jahren auf einen großen Titelgewinn wartet. Die bislang letzte Begegnung mit Österreich brachte in der EM-Qualifikation 2010/11 ein kurioses 4:4 sowie einen 2:0-Sieg Belgiens gegen die damals von Dietmar Constantini trainierte ÖFB-Elf. In der selben Gruppe war damals Aserbaidschan ein leichter Gegner (3:0 und 4:1 für Österreich).

Mit Schweden (Weltrangliste: 25, damit neun Plätze für Österreich) hat sich das rot-weiß-rote Team schon epische Qualifikationsduelle geliefert, so vor der WM 1974 mit dem verlorenen Entscheidungsspiel von Gelsenkirchen sowie auf dem Weg zur EURO 2016, als ein 4:1-Triumph in Stockholm den Weg nach Frankreich ebnete. Zuletzt verpassten die Skandinavier so wie Österreich die WM-Endrunde in Katar. Bei der EURO im Vorjahr war das Resultat ebenfalls das gleiche wie jenes der ÖFB-Auswahl: Aus im Achtelfinale nach Verlängerung, im Fall der Schweden gegen die Ukraine.

Gegen Estland hat Österreich erst zwei Mal gespielt, auf dem Weg zur WM 1998 gewann das ÖFB-Team mit 2:0 und 3:0.

Die ersten zwei jeder Gruppe sind fix für die Endrunde 2024 qualifiziert. Weitere Plätze werden wieder über die Nations League vergeben. Veranstalter Deutschland hat als einzige Nation seinen Endrundenplatz fix.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war bei der Auslosung in Frankfurt persönlich anwesend. Er sagte: "Die Gruppe hätte sicher noch einfacher sein können, aber auch schwieriger. Belgien ist der Favorit. Dann wird es drum gehen, wer wird Zweiter in der Gruppe. Unser Ziel wird sein, sich so zu entwickeln, dass wir jeden Gegner schlagen können und uns direkt qualifizieren." Die Ausscheidung beginnt Ende März 2023, der Spielkalender wird in den kommenden Tagen festgelegt. Zuvor hat Österreichs Team im November noch zwei Testspiele gegen Andorra sowie in Wien gegen Europameister Italien.

Die Qualifikationsgruppen:

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Weißrussland, Andorra

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein