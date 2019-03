Ex-Chef Klinsmann lobte Herzog nach Sieg gegen Österreich

Jürgen Klinsmann hat seinen einstigen Assistenten Andreas Herzog als "exzellenten Trainer" gelobt.

Im Gegensatz zu seinem Ruf in Österreich, zu freundlich zu sein, verfüge der aktuelle israelische Teamchef auch über Durchsetzungskraft, betonte der frühere deutsche Fußball-Nationaltrainer als Co-Kommentator in einer Übertragung des TV-Senders RTL.

Herzogs Israelis hatten das ÖFB-Team am Sonntag in der EM-Qualifikation in Haifa mit 4:2 bezwungen. "Dieser Sieg gegen sein eigenes Österreich hat jetzt wirklich einmal auch den Österreichern gezeigt, dass sie vielleicht ein paar Mal die Chance verpasst haben, ihn zum Nationaltrainer zu machen, dass er eigentlich der Richtige ist", meinte Klinsmann.

