Ex-Salzburger Xaver Schlager ist zusätzlich motiviert

Xaver Schlager ist aus dem österreichischen Fußball-Nationalteam nicht wegzudenken. Warum das Spiel gegen Belgien für den ehemaligen Profi von Red Bull Salzburg noch einen zusätzlichen Anreiz hat.

Dass Xaver Schlager nach seiner Verletzung hoch motiviert die Trainingseinheiten beim österreichischen Nationalteam vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien und Schweden absolviert, ist klar zu erkennen. Der Ex-Salzburger will nämlich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick überzeugen, dass er bereit für eine Nominierung in der Startelf ist. Aus dieser ist er, wenn er fit ist, nicht wegzudenken. Die EM-Qualifikationssiege im März hatte Schlager aber wegen eines Syndesmosebandrisses verpasst. Bei RB Leipzig gab er in der Schlussphase der Saison sein Comeback, kam auch beim ...