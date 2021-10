Ex-Teamchef Hickersberger vor Färöer-Match: "Niederlage kann Foda den Job kosten"

Ex-Teamchef Josef Hickersberger sprach mit den SN über sein Färöer-Erlebnis: "Schlimmste Niederlage, die man sich vorstellen kann."

Josef Hickersberger hat mit dem österreichischen Nationalteam als Spieler und Trainer große Erfolge gefeiert, als Coach eine WM- und eine EM-Endrunde absolviert. Und dabei jeweils nur knapp den Einzug in die K.-o.-Phase verpasst. Als einer der "Helden von Córdoba", die bei der WM 1978 Deutschland schlugen, ging er ebenso in die Fußballgeschichte ein wie als "Färöer-Pepi". Die Niederlage 1990 gegen die Inselkicker sorgte für Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Am Samstag spielt Österreich wieder gegen die Färöer. Im SN-Interview erklärte ...