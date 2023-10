Ferserltor als Krönung: ÖFB-Mädchen triumphieren über Deutschland

Sieg gegen den Gastgeber auswärts in Deutschland: Wovon Konrad Laimer und Co. träumen, das ist der weiblichen U17 von Österreich am Dienstag gelungen. Im Siegerinnenteam stehen zwei Salzburgerinnen.

In Duisburg-Wedau sorgten Alina Kerschbaumer und Tina Krassnig (2) für die Tore beim 3:0 (2:0) des U17 Frauen-Nationalteams gegen Deutschland in der EM-Qualifikation. Damit steht auch vorzeitig der Aufstieg in die 2. Runde der Ausscheidung für die Endrunde 2024 in Schweden fest. Herausragende Szene des Spiels war ein Ferserltor von Tina Krassnig zum 2:0 (Zu sehen auch im Highlight-Video von ÖFB.tv).

Valentina Illinger aus Grödig dirigierte das ÖFB-Team in bewährter Manier als Kapitänin, die erst 15-jährige Alessia Pamminger (Red Bull Salzburg) kam in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.



Teamchef Patrick Haidbauer sagte: "Wir sind überglücklich, dass wir heute gegen so einen Gegner dieses Ergebnis erzielen konnten. Wir wussten, dass wir auch Deutschland fordern und an einem guten Tag schlagen können, dieses Selbstvertrauen haben wir gehabt. Aber am Ende des Tages braucht man auch das gewisse Glück. So gut dieses Ergebnis am Papier aussieht, so viel Arbeit steckt auch dahinter. Beide Teams hatten ihre Chance, das Ergebnis hätte in beide Richtungen ausgehen können. Heute hat den Unterschied ausgemacht, dass wir eine enorme Energie am Platz hatten und sehr intensiv gespielt und gut verteidigt haben. So konnten wir Deutschland unser Spiel aufzwingen."

Worüber sich der Coach besonders freute: Die einstudierte Corner-Variante, die zum spektakulären Tor von Krassnig geführt hatte, sowie das geplante Pressing auf die gegnerische Torfrau (Auslöser des 3:0) waren voll aufgegangen. Assistenztrainerin Martina Mädl und Spielanalyst Alexander Diridl haben hier gute Vorarbeit geleistet. "Unser klares Ziel ist es jetzt, die 1. Runde als Gruppensieger zu beenden, um uns bei der Auslosung im Dezember einen möglichen Vorteil zu verschaffen", ergänzte Haidbauer.

Nach dem 8:0-Kantersieg über Rumänien zum Auftakt sowie dem 3:0-Erfolg über Deutschland bleibt das U17 Frauen-Nationalteam nicht nur zum zweiten Mal ohne Gegentreffer, sondern liegt in der Gruppe A4 mit sechs Punkten auf Rang eins und sichert sich damit vorzeitig nach zwei von drei Gruppenspielen das Ticket für die 2. Qualifikations-Runde im Frühjahr 2024.