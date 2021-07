Foda auch in möglichem WM-Play-off 2022 noch ÖFB-Teamchef

Franco Foda wird aller Voraussicht nach auch in einem Dreivierteljahr noch österreichischer Fußball-Teamchef sein. Der Deutsche werde das Nationalteam in den WM-Play-offs im März 2022 betreuen, sofern es dort vertreten ist, bestätigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Donnerstag bei einem Treffen mit Journalisten im Wiener Prater. Die Chancen darauf stehen wegen des Gruppensieges in der Nations League 2020 sehr gut, selbst wenn die eigentliche WM-Quali daneben gehen sollte.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Schöttel (l.) plant zumindest bis Frühjahr 2022 mit Foda (r.)