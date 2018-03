Foda bestätigte Verhandlungen über Brasilien-Test im Juni

Österreichs Fußball-Nationalteam könnte im Juni tatsächlich noch einen hochkarätigen Test einschieben. Der ÖFB befindet sich in Gesprächen mit Rekordweltmeister Brasilien, der am 10. Juni in Wien seine Generalprobe für die WM in Russland absolvieren könnte. Das bestätigte Teamchef Franco Foda am Dienstag bei seiner Kaderbekanntgabe für die ersten Länderspiele des Jahres in Wien.

SN/APA/ROBERT JAEGER Noch ist das Match gegen Brasilien nicht fix