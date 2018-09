Der ÖFB-Teamchef kann mit 20 Feldspielern variieren, ohne dass die Qualität der Mannschaft nachlässt.

Franco Foda wirkte sehr entspannt nach dem 2:0-Sieg seiner ÖFB-Elf gegen Schweden. Das Fußball-Nationalteam hatte in der Wiener Generali Arena eine überzeugende Generalprobe für die Premiere zur UEFA Nations League abgeliefert. Am Dienstag (20.45 Uhr, live in ORF eins) wird es in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina ernst.