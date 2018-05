Foda könnte zweitlängste ÖFB-Siegesserie zu Amtsbeginn holen

Drei Siege hat das österreichische Fußball-Nationalteam in den ersten drei Spielen unter Franco Foda eingefahren. Gelingt am Mittwoch in Innsbruck gegen Russland ein weiterer, wäre das bereits die zweitlängste Siegesserie zum Amtsantritt eines ÖFB-Teamchefs. Die bisherige Bestmarke halten Georg Schmidt und Felix Latzke, die 1982 ihre ersten fünf Partien gewonnen hatten.

Foda feierte Einstand nach Maß