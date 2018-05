Foda mit zweitlängster ÖFB-Siegesserie zum Amtsantritt

Franco Foda hat am Mittwoch mit dem 1:0 gegen Russland den vierten Sieg in seinem vierten Spiel als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft eingefahren. Das ist die zweitlängste Siegesserie der Geschichte zum Amtsantritt eines neuen ÖFB-Cheftrainers. Den Rekord halten Georg Schmidt und Felix Latzke, die 1982 ihre ersten fünf Partien gewonnen hatten.

Mit zwei weiteren Erfolgen zum Abschied von Vorgänger Marcel Koller beträgt die aktuelle Serie der Österreicher sogar sechs Matchsiege. Mehr Spiele in Folge hatte das ÖFB-Team erst einmal gewonnen: Von 1933 bis zur WM 1934 waren unter "Wunderteam-Coach" Hugo Meisl sieben Siege gelungen. Die aktuelle Serie steht am Samstag (18.00 Uhr/live ORF eins) in Klagenfurt gegen Weltmeister Deutschland auf dem Prüfstand.

(APA)