Foda nach Punkteschnitt bisher erfolgreichster ÖFB-Teamchef

Vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland hält Franco Foda bei einer bisher von österreichischen Fußball-Teamchefs unerreichten Bilanz. Unter dem Deutschen brachte es die ÖFB-Auswahl, ausgehend von der Drei-Punkte-Regel, auf einen Schnitt von 2,1 Zählern pro Spiel. Karl Stotz, der Zweitplatzierte in dieser Wertung, hat mit einem Schnitt von 1,88 schon Respektabstand.

Franco Foda ausgehend von Drei-Punkte-Regel bei unerreichter Bilanz

Hinter Stotz folgen Wunderteam-Coach Hugo Meisl (1,83), Helmut Senekowitsch (1,77), Herbert Prohaska (1,65) und Marcel Koller (1,65). Berücksichtigt in diesem Ranking sind nur jene Teamchefs, die zumindest in zehn Länderspielen im Amt waren. Quelle: APA

