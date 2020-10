Foda streicht die positiven Aspekte hervor

Österreichs Fußball-Nationalteam hat zur Halbzeit dieser Nations-League-Kampagne die Führung in der Gruppe B1 übernommen. Gestärkt von einer spielerisch starken ersten Hälfte und dem 1:0-Auswärtssieg gegen Nordirland bereitet sich die ÖFB-Auswahl bereits auf das nächste Punktspiel vor. Am Mittwoch (20.45 Uhr) soll in Ploiești gegen Rumänien der nächste Sieg folgen.

Die Bilanz gegen die Rumänen ist mit fünf Unentschieden, je zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 12:12 ausgeglichen. Das jüngste Duell vor rund einem Monat in Klagenfurt endete allerdings mit einer 2:3-Niederlage, nachdem die indisponierte ÖFB-Abwehr den Rumänen das Toreschießen viel zu einfach gemacht hatte. "Wir haben gegen Rumänien vom ersten Spiel etwas gutzumachen", weiß auch Teamchef Franco Foda.

Obwohl am Sonntag gegen Nordirland in den zweiten 45 Minuten ein Leistungsabfall beim ÖFB-Team zu beobachten war, strich Foda die positiven Aspekte hervor: "In der ersten Hälfte haben wir viel Druck ausgeübt, da ist die Mannschaft sehr couragiert aufgetreten. Am Schluss waren wir nicht wach genug und hätten fast noch den Ausgleich bekommen. Das wäre schade gewesen, weil ich der Überzeugung bin, dass der Sieg absolut verdient war."

Wesentlich kryptischer fiel hingegen Fodas Hinweis darauf aus, dass ihm nicht jeder seiner Teamkicker beim 1:0 in Belfast gefallen hat: "Es ist durchaus möglich, dass wir gegen Rumänien die eine oder andere Position verändern werden." Kandidaten für einen Platz in der Startelf sind etwa Innenverteidiger Florian Posch, Mittelfeldspieler Florian Grillitsch oder Mittelstürmer Adrian Grbic.