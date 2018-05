Foda traut Arnautovic Transfer zu Manchester United zu

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda würde seinem Offensivstar Marko Arnautovic einen Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United zutrauen. "Fakt ist, dass Marko in jeder Topmannschaft spielen kann, auch bei Manchester United, weil er einfach diese Qualität hat", erklärte der Deutsche nach dem 1:0-Sieg im Länderspiel am Mittwochabend in Innsbruck gegen Russland.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Arnautovic hat die Qualität für Topmannschaften meint Foda