Foda: "Viele Dinge, die wir besser machen müssen"

Das ÖFB-Team entging einer Blamage, der Jubel über den Gruppensieg fiel verhalten aus.

Dieses Ende passt zur Nations League 2020, in der Österreichs Nationalteam nur selten attraktiven Fußball zeigte und dennoch erfolgreich war. So erfolgreich sogar, dass man als Gruppensieger in die A-Liga aufsteigt und sich künftig auf Augenhöhe mit den Großmächten des europäischen Fußballs treffen darf. Die Freude über Rang eins in der Abschlusstabelle war allerdings getrübt durch ein schmeichelhaftes 1:1-Unentschieden gegen die eilig zusammengetrommelte, aber sehr engagierte und taktisch disziplinierte "Notelf" Norwegens.

"Wir sind glücklich über den Aufstieg, das war ein Riesenziel von uns, aber nicht unbedingt mit dem Spiel", sagte ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger, der Norwegen "viel Mut" attestierte und kritische Worte für die eigene Leistung fand: "Wir haben zu wenig Lösungen gefunden." Das soll, nein muss sich in der A-Liga der Nations League ändern. "Wenn wir gegen die Besten spielen, können wir selbst auch besser werden. Das muss nach den letzten zwei Spielen, in denen wir uns schwer getan haben, unser Ziel sein."

ÖFB-Präsident Leo Windtner nahm den Aufstieg mit Wohlwollen zur Kenntnis und sah im Nationalteam durchaus "eine gute Entwicklung". "Weil wir im Kader von der Qualität her breiter aufgestellt sind, das haben die letzten Länderspiele gezeigt. Wir hatten schmerzhafte Ausfälle von Führungsspielern und konnten das immer wieder gut kompensieren. Die echte Nagelprobe wird die EM sein, auch die davor im März beginnende WM-Qualifikation wird in dieselbe Reihe zu setzen sein. Dabei gilt unser Dogma, dass wir bei Großereignissen dabei sein wollen. Nicht dabei zu sein sollte die Ausnahme sein."

Teamchef Franco Foda sprach von einem "schwierigen Spiel" in einer "außergewöhnlichen Situation": "Wir waren nicht so präsent, haben zu viele einfache Fehler gemacht und auch der Spielaufbau war nicht gut. Es gibt viele Dinge, die wir besser machen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir unser Ziel, den Aufstieg, erreicht."