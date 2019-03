Foda vor EM-Quali-Start: "Wollen Erster oder Zweiter werden"

Nach einer Serie von Freundschafts- und Nations-League-Spielen wird es für Franco Foda so richtig ernst. Mit dem Heimspiel am Donnerstag gegen Polen und dem Auswärtsmatch am Sonntag gegen Israel beginnt für Österreichs Fußball-Teamchef und seine Mannschaft die EM-Qualifikation, in der man in Gruppe G unter den Top zwei landen muss, um bei der EURO 2020 dabei zu sein.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Foda vertraut auf bestehenden Kader