Foda will 2021 den dritten Streich

2019 EURO-Qualifikation, 2020 Nations-League-Aufstieg, 2021 WM-Qualifikation? ÖFB-Teamchef Franco Foda kann in Schottland seine Erfolgsserie fortsetzen.

Die Reise nach Katar beginnt für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft mit einem Trip in die entgegengesetzte Richtung, in den hohen Norden: Am Donnerstag (20.45 Uhr, live in ORF eins) startet die Qualifikation für die WM in der Wüste (November/Dezember 2022). Die Auswahl von Teamchef Franco Foda trifft in Glasgow auf Schottland.

In der falschen Richtung unterwegs wähnten manche Experten und Fans Teamchef Franco Foda schon öfter während seiner mittlerweile gut drei Jahre währenden Amtszeit. Wenig attraktive Spiele, vorsichtige Taktik - ...