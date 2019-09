Fodas fünf Lösungen gegen die lettische Abwehrmauer

In der EM-Qualifikation braucht Österreichs Nationalteam heute in Salzburg unbedingt einen Sieg. Die Verteidigung von Gegner Lettland wird schwer zu überwinden sein.

Alles andere als ein Sieg wäre eine böse Überraschung für Österreichs Fußball-Nationalteam: Der Gegner am Freitag (20.45, live in ORF eins) in Salzburg heißt Lettland. Auf dem Weg zum angestrebten Ziel, der EM 2020, kann sich die Elf von Teamchef Franco Foda keinen Ausrutscher gegen den Prügelknaben der Gruppe G erlauben.

Die Letten sind großteils bei Clubs in ihrer heimischen Liga oder bei wenig namhaften Clubs von Polen über die Ukraine bis nach Slowenien engagiert. Der letzte Sieg ist 13 Spiele her, er gelang gegen den ebenfalls nicht gerade hochklassigen Nachbarn Estland. In der laufenden EM-Qualifikation endeten alle vier bisherigen Partien mit Niederlagen für die Auswahl des serbischen Teamchefs Slavisa Stojanovic. Also kein Grund zur Sorge für die Österreicher? Genau das wäre der falsche Ansatz, betont Franco Foda am Tag vor dem Spiel in der "Stiegl Brauwelt" in Salzburg: " Wenn man zur EM 2020 will, muss man seine Heimspiele gewinnen. Ich habe aber auch der Mannschaft mitgeteilt, dass es für uns kein einfaches Spiel wird."

Die Letten werden kompakt stehen und die Österreicher vor Probleme stellen. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet", sagt Foda. "Es gilt, Lösungen auf engen Räumen zu finden."

Auf diese Elemente wird es ankommen:



Abschluss. Vor dem Tor sei gefragt, "klar und entschlossen" zu agieren, unterstreicht Teamchef Foda. Zuletzt das große Manko des Teams, auch weil ein klassischer Mittelstürmer und zuverlässiger Torlieferant vom Format eines Robert Lewandowski fehlt. Marko Arnautovic, Schütze von vier der sieben Quali-Tore, wird wieder in der Vollstrecker-Rolle einspringen. Foda vertraut dem Shanghai-Legionär: "Er ist genauso positiv, wie er schon immer war."



Umschalten. Franco Foda sieht ein Rezept im raschen Attackieren der tief stehenden Letten. "Wir dürfen keine Kontersituationen zulassen und schnell ins Gegenpressing kommen." Eine wichtige Rolle als Balleroberer wird dem Salzburger Konrad Laimer bei seinem Heimländerspiel zukommen. Als solcher bewährte er sich schon beim 4:1-Sieg gegen Nordmazedonien.

Geduld. Lettland ist auswärts noch schwieriger zu knacken als daheim in Riga. Selbst Gruppendominator Polen brauchte beim 2:0 im März in Warschau 75 Minuten, um gegen die Letten in Führung zu gehen. 2010 ließen die Österreicher im bislang letzten Pflichtspiel in Salzburg gegen Kasachstan (2:0) die Fans sogar bis zur 91. Minute zittern.



Joker. Sollte für die Startelf gar nichts gehen, warten hochmotivierte Reservisten auf der ÖFB-Ersatzbank: Lukas Hinterseer ist derzeit beim Hamburger SV gut in Schuss, Louis Schaub und Florian Kainz verfügen über Joker-Qualitäten, Karim Onisiwo oder Thomas Goiginger können mit ihrer unkonventionellen Spielweise den Unterschied ausmachen.

Torhüter. Cican Stankovic, Alexander Schlager oder Pavao Pervan: Ein Debütant steht heute zwischen den Pfosten. Franco Foda gab sich noch bedeckt, wen er fangen lässt: "Alle drei genießen mein Vertrauen." Der Auserwählte wird vermutlich eine Nebenrolle innehaben. Kommen die Letten aber doch einmal durch, muss er voll da sein. Diese Situation kennt Stankovic, der heißeste Kandidat auf den Posten, von Partien mit Red Bull Salzburg nur allzu gut.

Obwohl das Salzburger Fußballpublikum derzeit durchaus mit Leckerbissen verwöhnt ist, herrscht großes Interesse am ÖFB-Gastspiel. Gut 15.000 Tickets waren bis Donnerstagmittag schon verkauft.