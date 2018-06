Fodas Planspiele gingen auf - viele Rollen für Topstar Alaba

Der Tag danach, ÖFB-Teamchef Franco Foda schiebt nach seiner Pressekonferenz die Mineralwasserflaschen hin und her, um seine flexible Taktik zu illustrieren. Mit seiner defensiven Dreier- bzw. gegen den Ball Fünferkette hatte der Deutsche am Samstag in Klagenfurt sogar Fußball-Weltmeister Deutschland (2:1) neutralisiert.

SN/GEPA pictures Starkes Spiel: David Alaba lief vor den Augen von Teamchef Franco Foda (l.) zu großer Form auf, Alabas Bayern-München-Kollege Joshua Kimmich (r.) hat deutlich größeren Steigerungsbedarf.