Fodas Schnitt sank auf zwei Zähler pro Spiel

Das 0:1 am Dienstag zum Abschluss der Fußball-EM-Qualifikation hat Franco Fodas Punkteschnitt als ÖFB-Teamchef gesenkt. Die Nationalmannschaft hält nun unter dem Deutschen bei 14 Siegen, 2 Remis und 6 Niederlagen und hat damit, ausgehend von der Drei-Punkte-Regel, pro Match im Schnitt genau zwei Zähler ergattert.

Diese Ausbeute wurde von Fodas Vorgängern nicht erreicht. Karl Stotz, der Zweitplatzierte in dieser Wertung, hat mit einem Schnitt von 1,88 schon Respektabstand. Hinter Stotz folgen Wunderteam-Coach Hugo Meisl (1,83), Helmut Senekowitsch (1,77), Herbert Prohaska (1,65) und Marcel Koller (1,65). Berücksichtigt in diesem Ranking sind nur jene Teamchefs, die zumindest in zehn Länderspielen im Amt waren.

Ob Foda seinen Schnitt im kommenden Jahr wird halten können, scheint fraglich. Vor der EM sind vier Testspiele gegen vorwiegend starke Gegner geplant, dann folgt die kontinentale Endrunde und im Herbst geht es in der Nations League gegen Gegner weiter, die sich mit der ÖFB-Auswahl auf Augenhöhe befinden. Duelle mit Teams, die in der Weltrangliste weit hinter David Alaba und Co. liegen, wird es 2020 möglicherweise gar nicht geben.

