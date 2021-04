Franco Foda hat viele Sorgen und wenig Zeit

Der Teamchef im Dilemma: Die schwächelnde ÖFB-Elf muss sich bei der EURO rehabilitieren.

Franco Fodas Stimmbänder waren schwer gefordert am Mittwochabend. Zunächst dirigierte er im weiten Rund des fast leeren Ernst-Happel-Stadions lautstark von der Seitenlinie aus seine Spieler. Danach besprach er die 0:4-Abfuhr in der WM-Qualifikation gegen Dänemark noch ausführlich in der Kabine mit der Mannschaft nach. Und schließlich versuchte er in der 20-minütigen Pressekonferenz Gründe für das Debakel und Wege aus dem Tief zu finden.

Foda übte sich in seiner Analyse in Selbstkritik und Zweckoptimismus. Diese Probleme belasten den ÖFB-Teamchef:Rechenspiele. ...