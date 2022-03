Franco Foda verkündet Abschied als ÖFB-Teamchef

Das Spiel gegen Schottland am Dienstag wird den Abschied für Franco Foda als ÖFB-Teamchef bringen. Das gab der Deutsche am Montag bekannt.

Seinen Entschluss hatte Foda den Spielern erst am Montagvormittag mitgeteilt. Sein Vertrag wäre mit Ablauf der nicht geschafften WM-Qualifikation mit Ende März ausgelaufen. In der bereits angelaufenen Nachfolgediskussion war auch die Variante einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Foda nicht ausgeschlossen worden.

Foda übernahm den Posten im Herbst 2017 als Nachfolger von Marcel Koller. Er erreichte in seiner Ära die EURO-Endrunde 2020, wo das Team erstmals ins Achtelfinale einzog und dort Italien erst nach Verlängerung unterlag. Der Sieg in der Nations League brachte den Aufstieg in die Gruppe A. Zudem erhielt das ÖFB-Team dadurch die Chance auf die WM-Relegation. Nach der Niederlage in Wales am Donnerstag ist der Traum von der Endrunde in Katar vorbei.

Fodas Länderspielbilanz fällt positiv aus: In 47 Spielen unter seiner Regie feierte er 27 Siege. Bei 5 Unentschieden gab es 15 Niederlagen. Kritiker bemängelten, dass die Erfolge vor allem gegen "leichtere" Gegner und in Testspielen eingefahren worden seien. Ein Highlight war der 2:1-Sieg gegen Deutschland in Klagenfurt im Juni 2018. Die darauffolgende EM-Qualifikation begann mit zwei Niederlagen gegen Polen und Israel denkbar schlecht. Doch mit einer Erfolgsserie holte Fodas Team das Endrundenticket sogar noch vor dem letzten Spiel.

Während der Wartezeit auf die coronabedingt verschobene EURO-Endrunde gewann Österreich seine Gruppe in der UEFA Nations League vor Norwegen, Rumänien und Nordirland. Von diesem Erfolg im "Geisterspiel"-Herbst 2020 profitiert Fodas Nachfolger, es gibt im heurigen Nations-League-Bewerb Matches gegen die A-Gruppen-Topgegner Frankreich, Kroatien und Dänemark.

Die EURO-Endrunde brachte 2021 noch einmal einen kurzen Hype ums Nationalteam. Der Aufsteig gelang nach Siegen gegen Nordmazedonien (3:1) und Ukraine (1:0) bzw. einer 0:2-Niederlage in den Niederlanden. Das knappe Aus gegen Italien (1:2 nach Verlängerung) im Londoner Wembley-Stadion wurde frenetisch bejubelt. Schon wenige Monate später war die Stimmung nach einem verkorksten Herbst mit Niederlagen in der WM-Qualifikation am Boden. Österreich konnte auch das "Hintertürl" über die Relegation nach Katar nicht nutzen - für Franco Foda war es Zeit, Abschied zu nehmen.

Laut Marko Arnautovic, der am Montag mit Foda am Podium saß, war die Ankündigung des Teamchefs für die Mannschaft ein "Schock". Er selbst denke aber nicht an einen Rücktritt aus dem Nationalteam, bekräftigte der Bologna-Legionär.