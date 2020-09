Franco Fodas Rezept für den perfekten Team-Neustart

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft will nach dem 2:1 gegen Norwegen den nächsten Sieg in der Nations League. Mit Rumänien wartet aber ein ganz anders ausgerichteter Gegner.

Müde, aber glücklich stiegen Österreichs Fußball-Nationalspieler am Samstagvormittag in Klagenfurt aus dem Flugzeug. Mit im Gepäck: Drei Punkte vom Nations-League-Auftakt gegen Norwegen in Oslo. Sogar Teamchef Franco Foda selbst war erstaunt, wie souverän sich sein ersatzgeschwächtes Team beim 2:1-Sieg gegen Erling Haaland und Co. präsentiert hatte.

In die Analyse des Erfolgs floss bereits der Blick voraus ein. Am Montag (20.45 Uhr, live in ORF eins) wartet im Klagenfurter Wörtherseestadion Rumänien als nächster Gegner. Welche Erfolgsbausteine können die Österreicher ...