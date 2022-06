Frauen-EM: Österreich-Titel bringt 65-fachen Einsatz

Jetzt wird es langsam ernst: Die heiße Vorbereitungsphase zur Fußball-Europameisterschaft ab 6. Juli hat für Österreichs Frauen am Freitag in Wien begonnen. Teamchefin Irene Fuhrmann versammelte 27 Spielerinnen. Nach den Testspielen gegen Montenegro (Mittwoch, 20.30 Uhr, in der Südstadt) und in Belgien (Sonntag, 17 Uhr, beide live in ORF) wird der endgültige Kader feststehen.

Verletzungen geben hoffentlich nicht den Ausschlag. Derzeit gibt es diesbezüglich noch einige Sorgenkinder. Virginia Kirchberger und Sonja Pal sind von schweren Verletzungen zurückgekehrt, Steffi ...