Frauen-Nationalteam: WM-Traum platzt in Regenschlacht

Österreicherinnen unterliegen Schottland im Play-off in der Verlängerung.

Bei strömendem Regen und kräftigem Wind in Glasgow ist der Traum von der ersten WM-Teilnahme des österreichischen Frauen-Nationalteams am Donnerstagabend geplatzt. Laura Feiersinger und Co. unterlagen in der ersten von zwei Play-off-Runden Schottland mit 0:1 in der Verlängerung und verpassen damit die Endrunde in Neuseeland und Australien.

Die von Irene Fuhrmann betreute ÖFB-Auswahl gab durch Verena Hanshaw zwar den ersten Warnschuss ab. Nach wenigen Spielminuten übernahmen aber die Gastgeberinnen das Kommando. Einer Pausenführung nahe kam allerdings nur Österreich, das in der Schlussphase der ersten Halbzeit auch offensiv wieder in Erscheinung trat. Julia Hickelsberger-Füller traf nach einer Ablage der Salzburgerin Sarah Zadrazil in der 42. Minute aus 18 Metern die Querlatte.

Strafraumszenen blieben auch nach dem Seitenwechsel Mangelware. Bei schwierigen Verhältnissen taten sich beide Teams schwer, Angriffe konsequent abzuschließen. Auf österreichischer Seite verfehlten Schüsse von Hanshaw und den Salzburgerinnen Zadrazil, Feiersinger und Katja Wienerroither das Ziel deutlich.

Nach torlosen 94 Minuten ging das Spiel in die Verlängerung. In dieser dauerte es keine zwei Minuten, ehe die eingewechselte Abi Harrison nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Schottinnen einnickte. Die Antwort der harmlosen Österreicherinnen blieb aus. Die Weltmeisterschaft findet ohne sie statt.