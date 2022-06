Frauenfußball-EURO: Härtefälle sind zu erwarten

Nach der Generalprobe gegen Belgien muss ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann den EURO-Kader nominieren. Für fünf Spielerinnen wird der Traum platzen.

Nicht die Besten, sondern die Richtigen müssen in den Kader einer großen Endrunde. An dieser Weisheit von Alt-Teamchef Josef Hickersberger wird sich auch Irene Fuhrmann orientieren. Nach dem letzten Probegalopp auswärts gegen Belgien am Sonntag (17 Uhr, live in ORF eins) muss sie die 23 Glücklichen nominieren, die zur EURO-Endrunde ab 6. Juli in England mitfahren dürfen. Dort sind der Gastgeber sowie Nordirland und Norwegen die Gegnerinnen in der Vorrundengruppe A.

Noch lässt Fuhrmann 28 Kandidatinnen vorspielen, neben ...