Freiburgs Lienhart fehlt ÖFB-Team gegen Polen und Israel

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda muss in den Auftaktspielen der EM-Qualifikation kommende Woche gegen Polen (21. März) und in Israel (24. März) auf Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten. Der 22-Jährige vom SC Freiburg laboriert weiter an den Folgen einer Gehirnerschütterung, die er sich vergangene Woche im Ligaspiel gegen Hertha BSC Berlin (2:1) zugezogen hatte.

SN/APA (AFP/Archiv)/THOMAS KIENZLE Lienhart hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen