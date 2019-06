Freunde auf der Trainerbank bei U21-EM-Duell AUT-GER

Mit Werner Gregoritsch und Stefan Kuntz kommt es beim U21-EM-Duell zwischen Österreich und Deutschland am Sonntag (21.00 Uhr) in Udine zum Duell zweier Trainerfreunde. "Ich kenne ihn recht gut und habe zu ihm ein sehr gutes Verhältnis gewonnen. Er ist so geerdet geblieben", sagte der ÖFB-Teamchef auf der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag im Stadio Friuli.

SN/APA/ROBERT JAEGER Gregoritsch kennt sein Gegenüber gut