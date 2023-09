Fünf Gründe sprechen im EM-Showdown für Österreich

Plus

Plus

Plus

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft reiste am Montag mit viel Selbstvertrauen Richtung Schweden und will am Dienstag einen großen Schritt Richtung Europameisterschaft 2024 machen.

BILD: SN/GEPA PICTURES/MOSER ÖFB-Kapitän David Alaba soll Österreich zum Sieg in Schweden führen.