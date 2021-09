Für ÖFB-Team steht in Israel viel auf dem Spiel

In Israel geht es für Österreich nicht nur um wichtige drei Punkte in der WM-Quali, sondern auch um das Ansehen der Nationalmannschaft.

"Wir haben mit den tollen Leistungen bei der Europameisterschaft eine Euphorie im Land entfacht. Diese soll mit guten Spielen in der WM-Qualifikation fortgesetzt werden", erklärte ÖFB-Teamchef Franco Foda wenige Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Republik Moldau. Dieses Vorhaben ist dem österreichischen Fußball-Nationalteam mit dem mageren 2:0-Sieg gegen den Fußballzwerg nicht gelungen. Die dürftige Darbietung im ersten Spiel nach der EURO stieß vielen heimischen Anhängern sauer auf, von einer Euphorie rund um das Nationalteam ist derzeit nichts zu spüren.

Dass die Vorstellung gegen Moldau alles andere als berauschend war und es am Samstag beim schweren Auswärtsspiel in Israel (20.45 Uhr/live ORF 1) eine deutliche Leistungssteigerung braucht, ist dem Teamchef und seinen Kickern bewusst. "Wir müssen näher an unsere Leistungsgrenze kommen als in Chișinău, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können", weiß auch Hoffenheim-Legionär Florian Grillitsch, dass am Samstag nur mit einer Topleistung drei Punkte möglich sind. Der Mittelfeldspieler, dessen Bemühungen, das Spiel zu gestalten, gegen die Republik Moldau nicht oft von Erfolg gekrönt waren, ist davon überzeugt, dass dem ÖFB-Team die offensivere Spielweise von Israel liegt: "Generell bringen wir bessere Leistungen gegen Gegner, die in der Weltrangliste höher anzusiedeln sind, weil wir da mehr Räume haben und umschalten können."

Während gegen die Republik Moldau bei dem einen oder anderen Spieler die nötige Ernsthaftigkeit gefehlt hat, muss gegen Israel, das derzeit mit sieben Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz vor Österreich auf Platz zwei steht, jedem ÖFB-Kicker bewusst sein, was auf dem Spiel steht. Nur wenn die Foda-Truppe gegen die Elf von Willi Ruttensteiner drei Punkte holt, bleibt die kleine Chance auf Platz eins und die damit verbundene direkte WM-Qualifikation am Leben. Bei einem Punkteverlust wäre der überlegene Tabellenführer Dänemark, der bisher souverän durch die Qualifikation spaziert ist, in den verbleibenden fünf Spielen wohl nicht mehr einzuholen. Das Minimalziel muss sein, mit einem guten Ergebnis in Haifa zumindest im Kampf um Platz zwei nicht an Boden zu verlieren.

Dass man in Israel aber nicht im Vorbeigehen gewinnt, sollte seit der vergangenen EM-Qualifikation jeder ÖFB-Kicker wissen. Vor knapp zweieinhalb Jahren verlor die Foda-Elf gegen die damals von Andreas Herzog trainierten Israelis mit 2:4. "Das ist ein ganz anderer Gegner als die Moldauer. Israel hat vorn viel Qualität", warnt Foda. "Da gilt es für unsere Abwehr sehr aufmerksam zu sein. Wir dürfen ihnen keinen Raum lassen und müssen aggressiv sein." Vor allem auf Eran Zahavi muss die von Frankfurt-Legionär Martin Hinteregger dirigierte Viererkette besonders Acht geben. Der Eindhoven-Torjäger traf beim 4:0-Sieg gegen die Färöer-Inseln drei Mal und hat auch gegen Österreich seine Torgefahr schon unter Beweis gestellt. Beim 4:2-Erfolg gelang Zahavi ein Hattrick.

Während die Defensive nach einer starken EURO auch gegen die Republik Moldau fehlerlos blieb, müssen Bologna-Star Marko Arnautovic und seine Offensivkollegen am Samstag mehr Einsatz, Leidenschaft, Konzentration und Kreativität als zuletzt zeigen. Das fordert auch Grillitsch: "Uns bleibt keine Zeit, ewig lang Chancen herauszuspielen und sie nicht zu verwerten. Wir müssen eiskalt sein." Und mit einer überzeugenden Vorstellung könnte das ÖFB-Team auch die Fans wieder auf seine Seite ziehen.