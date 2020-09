Fuhrmann-Debüt in Kasachstan: ÖFB-Frauen peilen Sieg an

Nach mehrmonatiger Zwangspause will Österreichs Frauen-Fußballteam beim Debüt unter Teamchefin Irene Fuhrmann das nächste Teilstück auf dem Weg zur Teilnahme an der EM-Endrunde 2022 in England zurücklegen. Im Auswärtsspiel in Kasachstan sind die Österreicherinnen am Dienstag (12.00 Uhr MEZ) klarer Favorit. Das Hinspiel hatte Mitte November des Vorjahres mit 9:0 für die Rot-Weiß-Roten geendet. Es war zugleich das letzte Pflichtspiel der ÖFB-Auswahl vor der Coronapause.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Teamchefin will mit drei Punkten zurück nach Hause fahren