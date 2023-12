Fuhrmann-Elf vor "Finale" gegen Norwegen zuversichtlich

Es wird der erwartete Showdown gegen Norwegen: Österreichs Frauen-Fußballnationalteam kann mit einem Sieg oder einem Remis gegen Norwegen am Dienstag (19.15 Uhr, live ORF Sport +) den Klassenerhalt in der höchsten Nations-League-Division fixieren.

"Das haben wir uns bei der Auslosung dieser sehr schweren Gruppe gewünscht", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Verliert Österreich und rutscht noch hinter Norwegen zurück, wartet im Frühjahr eine Relegation gegen einen B-Liga-Zweiten.

Das 0:3 gegen Frankreich war rasch abgehakt, mitgenommen haben Sarah Zadrazil und Co. die gute Leistung gegen das Weltklasseteam. Einen Hexenkessel wie in Rennes vor ausverkauftem Haus mit 26.000 Zuschauenden wird es in der St. Pöltener NV-Arena nicht geben. Der Vorverkauf lief eher schleppend, das aktuelle Winterwetter hat die Begeisterung nicht gerade befeuert.

Wermutstropfen für Fuhrmann ist der Ausfall von Celina Degen. Die Mittelfeldspielerin des FC Köln muss verletzt passen.

"Auf ein Unentschieden kann man nicht spielen, außerdem haben wir eine Siegermentalität in uns", gibt sich Fuhrmann kämpferisch. "Der Druck liegt bei Norwegen, die Erwartungshaltung ist für sie größer", sagt die Teamchefin. Sie erinnerte daran, dass es gegen den selben Gegner bei der EURO 2022 ein "Finale" um den Aufstieg ins Viertelfinale gab, das die ÖFB-Auswahl mit 1:0 gewonnen hat.

Nations League, Gruppe A2

Bislang spielten:

Frankreich - Portugal 2:0

Norwegen - Österreich 1:1

Österreich - Frankreich 0:1

Portugal - Norwegen 3:2

Norwegen - Frankreich 1:2

Österreich - Portugal 2:1

Frankreich - Norwegen 0:0

Portugal - Österreich 1:2

Norwegen - Portugal 4:0

Frankreich - Österreich 3:0



Noch zu spielen:

Österreich - Norwegen (5. 12.)

Portugal -Frankreich (5.12.)