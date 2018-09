Fußball: Das ÖFB-Team steht unter Zugzwang

Sechs Thesen zur Foda-Elf nach dem Dämpfer gegen Bosnien-Herzegowina.

Die Aufbruchstimmung beim österreichischen Fußballnationalteam ist der Ernüchterung gewichen. Die stolzen Weltmeister-Besieger vom Juni, die Deutschland mit 2:1 in die Knie gezwungen haben, schlichen am Dienstag in Zenica mit hängenden Köpfen vom Platz: 0:1 gegen Bosnien-Herzegowina, damit ist das ÖFB-Team in der neuen UEFA Nations League bereits unter Zugzwang. Warum klappte beim ersten Pflichtspiel unter Teamchef Franco Foda nicht mehr, was noch in den Testspielen so viel Hoffnung gemacht hatte? Sechs Thesen zum aktuellen Zustand des Nationalteams.