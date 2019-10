Fußball-EM-Quali live: Österreich - Israel

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion trifft das ÖFB-Team am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in der EM-Qualifikation auf Israel - verfolgen Sie das Match im Liveticker!

Nach der bitteren 2:4-Niederlage gegen Israel im zweiten Spiel der EM-Quali will das ÖFB-Team diesmal drei Punkte gegen die Mannschaft von Andreas Herzog einfahren. Doch auch die Israelis benötigen einen Sieg, um in der Gruppe G noch Chancen auf eine erfolgreiche Qualifikation zu haben. Für beide Teams heißt es also: verlieren verboten. Kann sich die von vielen Verletzungen geplagte Foda-Elf zuhause gegen Israel durchsetzen? Der Anpfiff im Ernst-Happel-Stadion erfolgt um 20.45 Uhr - verfolgen Sie das Match im Liveticker.

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN