Fußball live: Anpfiff von Österreich - Deutschland verschoben

Gewitter und heftige Regenfälle verhindern Klagenfurt den pünktlichen Beginn des Länderspiels Österreich - Deutschland. Bereits zwei Mal wurde der geplante Beginn verschoben, um 18.45 wird das Spielfeld das nächste Mal begutachtet. Verfolgen Sie die weitere Entwicklung und das Spiel im SN-Liveticker!

Die Spieler wurden beim Aufwärmen ordentlich durchnässt und haben sich danach ins Trockene zurückgezogen. Um 18 Uhr begutachteten die Referees das Spielfeld und gaben zunächst ihr O.K. für einen Beginn um 18.35 Uhr. Allerdings ging danach der nächste Schauer nieder, als die Teams gerade wieder aufs Spielfeld gekommen waren. Aktueller Stand: Um 18.45 Uhr begutachten die Schiedsrichter den Platz ein weiteres Mal.

Ähnliches passierte 1974 sogar bei der WM-Endrunde, als Gastgeber Deutschland in Frankfurt gegen Polen spielte:

Zum Sportlichen: Marko Arnautovic kann spielen. Der derzeit Beste im ÖFB-Team war leicht angeschlagen und hatte deshalb das Abschlusstraining am Freitag abgebrochen.

Die Aufstellung: Siebenhandl - Lainer, Dragovic, Prödl, Hinteregger - Baumgartlinger, Grillitsch, Alaba, Zulj - Schöpf, Arnautovic.

Vor 32 Jahren fuhr Österreichs Fußballnationalteam beim 4:1 in Wien den bislang letzten Sieg gegen Deutschland ein. Das war das Freundschaftsspiel am 29. Oktober 1986 anlässlich der Eröffnung des renovierten Praterstadions. Zehn weitere Spiele folgten seither. Neunmal siegten die Deutschen, einmal (18. November 1992) gab es ein Unentschieden.

Die Österreicher bestreiten derzeit ihre freundschaftliche "Mini-WM": Am Mittwoch besiegten sie WM-Gastgeber Russland mit 1:0, heute kommt WM-Titelverteidiger Deutschland, am Sonntag (10. Juni, 16 Uhr) geht es in Wien gegen Rekordweltmeister Brasilien - hochkarätiger könnte der Probegalopp für die im Herbst anstehende UEFA Nations League kaum sein.