Fußball live: Franco Foda nominiert ÖFB-Kader

ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt am Dienstag um 11.30 Uhr in Wien den Kader für das Generali-Länderspiel im Rahmen der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am 15. November (Ernst-Happel-Stadion, Wien) sowie das Auswärtsspiel am 18. November in Nordirland (Windsor Park, Belfast) bekannt.

SN/gepa pictures/ christian ort ÖFB-Teamchef Franco Foda.