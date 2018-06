Fußball live: Österreich - Deutschland 2:1

Neun Niederlagen hintereinander, seit 32 Jahren kein Sieg mehr - die Leidenszeit hat ein Ende: Österreichs Fußball-Nationalmannschaft besiegte Weltmeister Deutschland mit 2:1.

Die Sensation von Klagenfurt ist perfekt: Im Testspiel Österreichs gegen Deutschland siegte das Team von Franco Foda mit 2:1 (0:1). Martin Hinteregger (53.) und Alessandro Schöpf (69.). waren die Torschützen für Österreich, nachdem Mesut Özil die frühe Führung der Gäste besorgt hatte (11.).



Mit hundert Minuten Verspätung begann das Spiel in Klagenfurt. Hagel, Gewitter und starker Regen hatten einen Anpfiff zur geplanten Zeit unmöglich gemacht.

Bei den Deutschen werden am Montag noch vier Spieler aus dem WM-Kader gestrichen. Einige Testkandidaten wie Niels Petersen oder Jonas Hector waren gegen Österreich von Beginn an dabei. Pfiffe von den eigenen Fans gab es für Ilkay Gündogan und Mesut Özil wegen deren ungeschickter Werbeaktion für den türkischen Präsidenten Erdogan. Wohl auch deshalb wirkten die Gäste anfangs etwas nervöser als die Österreicher. Doch mit einem Geschenk von Torhüter Jörg Siebenhandl gingen die Gäste in der 11. Minute in Führung: Er spielte einen Rückpass direkt auf Mesut Özil, der dankend annahm und zum 1:0 abschloss.

Die Österreicher erfingen sich von diesem Rückschlag rasch, Stefan Lainer riskierte einen Volley-Weitschuss, der aber weit übers Tor ging (13.). Dann unterlief auch Manuel Neuer ein Fehler wie zuvor Siebenhandl, doch Alessandro Schöpfs Schuss fiel etwas zu leicht aus (14.) Eine gefährliche Flanke von David Alaba kam nicht ganz bei Marko Arnautovic an (18.) . Deutlich größer war die nächste Chance der Deutschen: Petersen auf Julian Brandt, doch diesmal war Siebenhandl auf dem Posten (20.).

Die Deutschen versuchten den Gegner mit Ballhalten einzulullen, doch im Konter näherte sich das ÖFB-Team einem Treffer an: Ein Linksschuss von Peter Zulj kam zu zentral auf Neuer (31.), dann konnte Florian Grillitsch den Keeper mit seinem Schuss aufs kurze Eck nicht überwinden - eine tolle Parade des Bayern-Torhüters bei seinem Comeback verhinderte den Ausgleich (32.). Nach einem Eckball blieben Schussversuche von Stefan Lainer und Sebastian Prödl erfolglos (36.). Und kurz vor dem Halbzeitpfiff stibitzte Schöpf der deutschen Abwehr den Ball, flankte aber etwas zu ungenau auf Arnautovic.

Das mutige Spiel, das Teamchef Franco Foda verlangt hatte, versuchten die Österreicher auch nach der Pause. Das konsequente Pressing schmeckte den Deutschen gar nicht. Aus einer dieser Aktionen kam David Alaba zum Abschluss, er setzte den Ball aber knapp drüber (51.). Nun war das rot-weiß-rote Team "on fire" - und ließ seine Fans jubeln: Eckball Alaba, aus dem Hintergrund schlich sich Martin Hinteregger heran und donnerte den Ball volley ins Tor - 1:1 nach 53 Minuten!

Das Tor setzte Kräfte frei, plötzlich lief der Ball, kamen die Chancen im Minutentakt und wirkte die DFB-Abwehr zeitweise völlig überfordert. Einen Traumpass von Alaba wollte Arnautovic über Neuer lupfen, doch der Weltklassetorhüter war auf dem Posten (55.). Bei einem Schuss von der Strafraumgrenze hatte Zulj überraschend viel Platz, schloss aber zu ungenau ab und schoss daneben (66.) Das Führungstor zum 2:1 ging vom starken Julian Baumgartlinger aus. Seine weite Vorlage legte Lainer von der Toroutlinie zurück auf Schöpf, und der Schalke-Legionär überwand Neuer zum 2:1 (69.).

Bei den Deutschen war durch viele Wechsel der Rhythmus aus dem Spiel, trotzdem stemmte sich das Weltmeisterteam verzweifelt gegen die Niederlage. Der eingewechselte Mario Gomez scheiterte mit einem Volleyschuss (85.), bei dem er im letzten Moment geblockt wurde. Die nachfolgende Eckball-Hereingabe schoss erneut Gomez an die Hand von Hinteregger, aber aus zu knapper Distanz für einen Elfmeter.