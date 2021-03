Fußball-Teamchef Foda bangt wegen Corona-Reisebeschränkungen um Deutschland-Legionäre

Vor dem Beginn der WM-Qualifikation stellt sich für Fußball-Teamchef Franco Foda die Frage: Wer kann nominiert werden, ohne dass bei der Rückkehr zum Club eine Quarantäne droht?

Die Coronapandemie macht auch vor der bevorstehenden WM-Qualifikation für 2022 nicht halt. So wurden bereits die Qualifikationsspiele in Südamerika Ende März abgesagt. Dazu wollen viele Clubs ihre Spieler nicht für die Nationalteams abstellen. Zuletzt hatten dies die Startrainer Pep Guardiola von Manchester City und Liverpool-Meistermacher Jürgen Klopp angekündigt und davon gesprochen, ihre Spieler nicht zu Länderspielen reisen zu lassen, bei denen eine Quarantäne für Spieler folge. Hintergrund sind Reiserestriktionen, durch die Spieler mitunter für längere Zeit nach der Rückkehr in ...