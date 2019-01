Fußball-Teamchef in Nöten: Bei Franco Foda ziehen Sorgenfalten auf

50 Tage vor dem Start in die EM-Qualifikation hat Franco Foda jede Menge Problemkinder, nicht nur den Ex-Salzburger Martin Hinteregger. Entwarnung gab es zumindest um Marko Arnautovic.

In zwei Monaten beginnt für Österreichs Fußball-Nationalteam die EM-Qualifikation für 2020. Gleich in den ersten beiden Spielen warten auf die Truppe von ÖFB-Teamchef Franco Foda die dicken Brocken in Gruppe G. Am 21. März treffen die Österreicher auf Gruppenfavorit Polen, drei Tage später auswärts auf Israel. Schon in diesen beiden Spielen wird sich entscheiden, in welche Richtung diese Qualifikation geht. Nur wenn im ÖFB-Team alles passt, dann werden Österreichs Elitekicker auch bestehen können. Aktuell gibt es aber Probleme über Probleme. Kein Wunder, dass die Sorgenfalten beim Teamchef tiefer und tiefer werden. Es gibt Problemkinder, wohin man blickt.