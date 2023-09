Generalprobe missglückt: Österreich wendet gerade noch Blamage gegen Moldau ab

Das ÖFB-Nationalteam kam am Donnerstag in einem freundschaftlichen Länderspiel gegen die Republik Moldau nicht über ein 1:1 hinaus. Die Generalprobe für das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am kommenden Dienstag (12. September) lief nicht wie geplant.

Dass sich Österreichs Fußball-Nationalteam unter Ralf Rangnick gegen Außenseiter schwertut, war bei den knappen Erfolgen gegen Andorra (1:0) und Estland (2:1) zu sehen. Das Testspiel gegen Moldau am Donnerstagabend in Linz war da keine Ausnahme - zumindest 45 Minuten lang. Das ÖFB-Team wachte beim 1:1 erst auf, als zur Pause die Topspieler David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner ins Spiel kamen.

ÖFB-Startelf enttäuschte

Zuvor hatte die Startelf vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Schweden am Dienstag keine Werbung in eigener Sache betrieben. Nach einem schlimmen Patzer von Tormann Daniel Bachmann, der den Ball nach einem Rückpass verstolperte, lagen die Hausherren bereits nach drei Minuten zurück. Der Konter des Favoriten ließ lange auf sich warten. Konrad Laimer und Co. spielten vor der Pause ungenau, langsam, ideenlos, immer nur um den tief stehenden Block der Gäste und nicht durch die Verteidigungslinien. Nur Karim Onisiwo (10. Minute), Nicolas Seiwald (44.) und Michael Gregortisch (46.) deuteten so etwas wie Torgefahr an.

Alaba und Co. bringen Umschwung

Rangnick reagierte. Er brachte selbst Kapitän Alaba, der eigentlich geschont werden sollte. Schongang gab es nach dem Seitenwechsel dann nicht mehr. Es dauerte keine fünf Minuten, ehe Gregoritsch wuchtig ausglich. Nach Ballglück bei einem Arnautovic-Pass und Vorarbeit von Kainz setzte sich der Deutschland-Legionär stark durch und traf aus halblinker Position ins lange Eck. In dieser Tonart ging es nicht ganz weiter. Die Chancen auf den Heimsieg waren aber da.

Sabitzer mit Stangenschuss

Besonders nah kamen die Gastgeber dem 2:1 bei einem Stangenschuss vom ebenfalls eingewechselten Marcel Sabitzer (72.). Im Gegenzug schrammte aber auch Moldaus Virgiliu Postolachi nur knapp an einem Treffer vorbei. Auf der anderen Seite setzte Gregoritsch (83.) einen Kopfball über das Tor. Die Steigerung in der zweiten Halbzeit reichte, um die Niederlage abzuwenden. Mehr aber auch nicht. Pfiffe von Zusehern in Linz begleiteten die ÖFB-Kicker nicht nur nach der ersten Halbzeit in die Kabine, sondern waren auch nach dem Schlusspfiff zu hören.



Das Match zum Nachlesen