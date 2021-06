Gleichwertig, mit einer Ausnahme

Eine Generalprobe dient in erster Linie dazu, sich Selbstvertrauen zu holen. Das durften beim ÖFB-Team am Sonntag vor allem jene, die in den Überlegungen von Franco Foda wohl nicht unbedingt zur ersten Wahl für den EURO-Ernstfall zählen. Das Match gegen den Nachbarn hat gezeigt, dass im Kader noch Kicker bereitstehen, die im Fall des Falls ohne viel Qualitätstverlust einspringen können. Die Ausnahmeerscheinung bildet Marko Arnautovic, was er zum wiederholten Mal untermauerte. Kaum war er in der Partie, ging noch einmal ...