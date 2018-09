Gregoritsch kam mit viel Selbstvertrauen zum ÖFB-Team

Mit einer großen Portion Selbstvertrauen hat Michael Gregoritsch am Montag im Hotel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf eingecheckt. Der Augsburg-Profi traf am Samstag beim 1:1 gegen Mönchengladbach und ist damit der einzige ÖFB-Legionär, der sich am Wochenende in die Schützenliste eintrug.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Gregoritsch traf am Samstag beim 1:1 gegen Mönchengladbach