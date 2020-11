Gregoritsch sieht Konkurrenzkampf im ÖFB-Angriff positiv

In den sieben Fußball-Länderspielen seit Marko Arnautovics bisher letztem Nationalteam-Einsatz hat sich im ÖFB-Angriff einiges getan. Adrian Grbic und Sasa Kalajdzic kamen neu in die Mannschaft, Michael Gregoritsch etablierte sich in Abwesenheit des China-Legionärs nicht nur wegen seiner Nations-League-Tore gegen Norwegen und Nordirland als Einser-Stürmer. Auch wenn dieser Rang demnächst wieder verloren gehen könnte, freut sich Gregoritsch über die Rückkehr von Arnautovic.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Gregoritsch freut sich über die Rückkehr von Arnautovic