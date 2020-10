Größte Nordirland-Erfolge liegen Jahrzehnte zurück

So wie bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft liegen auch bei der nordirischen Auswahl die größten Erfolge Jahrzehnte zurück. 1958 schaffte es der Sonntag-Gegner des ÖFB-Teams bis ins WM-Viertelfinale. 1982 war in der WM-Zwischenrunde, 1986 in der WM-Gruppenphase Endstation. Bei ihrer ersten EM-Teilnahme überhaupt stieß die aktuelle Nummer 38 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 27. - vor vier Jahren immerhin bis ins Achtelfinale vor.

SN/APA (AFP)/ELVIS BARUKCIC Im Elferschie§en hielt man den EM-Traum am Leben